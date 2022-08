Infineon-Aktie: Mit mehr Profit

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag



Für das Geschäftsjahr bis Ende September werden nun 14 Milliarden Euro Erlös, eine halbe Milliarde Euro mehr als bisher, in Aussicht gestellt. Auch die zentrale Profitabilitätskennzahl, die Segmentergebnis-Marge, wird mit "mehr als 23 Prozent" klar besser sein als die bisher avisierten 22 Prozent. Die Treiber dafür: die Nachfrage und höhere Preise in mehreren Infineon-Segmenten. Etwa bei Autochips, wo die Münchner als globaler Primus 44 Prozent ihres Umsatzes einfahren, oder bei Leistungshalbleitern für Strom aus Wind und Sonnenenergie. Im dritten Quartal legte der Erlös des DAX-Konzerns um ein Drittel auf 3,6 Milliarden Euro zu, stärker als von Analysten prognostiziert.

Dynamik: Infineons starke Präsenz in Segmenten mit hohem Wachstum liefert den Auftrieb, um charttechnische Hürden zu überwinden.

