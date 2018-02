Neue Börsengänge: Nur nicht schrecken lassen!

€uro am Sonntag

Die Erleichterung steht Kruno Crepulja ins Gesicht geschrieben. In dem Moment, in dem der Chef des Wohnimmobilien-Entwicklers Instone die Börsenglocke läutet, fällt offenbar eine Menge Anspannung von ihm ab. Mit dem Gebimmel mag er gar nicht wieder aufhören. "Gezittert? Wir haben nicht gezittert", entgegnet er selbstbewusst auf die Fra­ge, wie nervös er eigentlich vor diesem Börsengang war.Dabei hat es der Wohnimmobilien-Entwickler nur mit Mühe an die Frankfurter Börse geschafft. Statt der geplanten 23,4 Millionen Aktien konnte er nur 19,9 Millionen platzieren, die Erstnotiz lag mit 21,50 Euro ­exakt auf dem Ausgabepreis, und dieser wiederum lag am ­unteren Ende der Preisspanne. Den ersten Handelstag beendete die Aktie bei 21,08 Euro.Instone ist in diesem Jahr erst der zweite Börsendebütant. Für die bayerische Arzneifirma Dermapharm , die sich in der Vorwoche trotz der Turbulenzen an den Aktienmarkt gewagt hatte, war der Auftakt ernüchternd: Nachdem die Aktien mit 28 Euro in der Mitte der Preisspanne aus­gegeben worden waren, stürzten sie am ersten Handelstag ab.Unbeeindruckt davon sagte Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier zu €uro am Sonntag: "Wir sind stolz auf unseren erfolgreichen Börsengang. Es ist uns gelungen, Investoren für unser Unternehmen zu begeistern. Den Platzierungspreis von 28 Euro in der Mitte der Preisspanne werten wir gerade auch angesichts der jüngsten Marktturbulenzen weltweit als klaren Vertrauensbeweis in Dermapharm und unsere überzeugende Wachstumsstrategie." Am Freitag notierte die Aktie bei 26,70 Euro.Derzeit stehen weitere Unternehmen am Start. Doch die starken Schwankungen an den Märkten könnten deren Pläne durchkreuzen: Volatilität, also das starke Schwanken der Kurse, ist Gift für Börsengänge.Dennoch rechnen Experten wie Martin Steinbach vom Beratungsunternehmen EY für 2018 weiter mit mehr als einem Dutzend Neuemissionen in Deutschland. "Das makroökonomische Umfeld ist trotz Volatilität nach wie vor gut: Die Konjunktur läuft, die Zinsen sind niedrig, es herrscht weiter Anlagedruck, und die Aktienbewertungen sind bei einem DAX-Niveau von über 12.000 Punkten nach wie vor hoch", sagte Steinbach."Für Kandidaten, die jetzt starten, kommt es auf Timing und Börsenfitness an, also die Flexibilität, ein sich öffnendes Zeitfenster auch rasch nutzen zu können." Wenn sich die Lage in den nächsten Tagen beruhige, seien die Chancen gut, dass insbesondere die großen Börsenas­piranten erfolgreich starteten und in die Auswahlindizes einzögen, erläutert der EY-Experte.Derzeit treiben mit der Siemens -Medizintechniksparte Healthineers , dem Deutsche Bank -Vermögensverwalter DWS , dem Wissenschaftsverlag Springer Nature und dem Bremsenkonzern Knorr-Bremse vier Schwergewichte ihre Pläne voran. Sie alle sollen noch vor dem Sommer über die Bühne gehen, Healthineers angeblich noch vor Ostern. "Der Kapitalmarkt honoriert gerade in der Spätphase eines Bullenmarkts die klare Fokussierung auf einen erfolgreichen Geschäftsbereich - wie bei Siemens", sagte Torsten Reidel vom Vermögensverwalter Grüner Fisher.Hinzu kommen einige kleine­re Unternehmen wie der Bildverarbeitungstechnologie-Anbieter Stemmer Imaging, dessen Handelsaufnahme für den 27. Februar im Kleinwerte-Segment Scale geplant ist. Auch der Franchise-Immobilien­makler Homes & Holiday bleibt zuversichtlich. "Wir haben den Börsengang bewusst frühzeitig angekündigt, um ­Anlegern unser Unternehmen ausführlich vorstellen zu können", sagte Vorstandschef Joachim Semrau zu €uro am Sonntag. "Grundsätzlich sehe ich die aktuelle Entwicklung gelassen. Die Wirtschaft wächst, und eine Verschnaufpause an den Börsen war nach den guten Jahren überfällig."_________________________