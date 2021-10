Wunschanalyse der Woche: Autodesk-Aktie

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag





Der mit geschätzten 3,8 Milliarden Dollar Umsatz im Geschäftsjahr bis Ende Oktober weltweit führende Entwickler von Software für dreidimensionales Konstruieren in Architekturbüros, in der Bauwirtschaft und in vielen anderen Industrien ist einer der großen Profiteure einer beschleunigten Digitalisierung. Den starken Konkurrenzdruck in der Branche machen die Erfolge von Wettbewerbern wie Dassault Systèmes im Maschinenbau oder Nemetschek bei Architekten und in der Bauindustrie deutlich. Wohl auch deshalb schraubte der Primus seine aus Analystensicht zu ehrgeizigen Renditeziele am Kapitalmarkttag am 1. September deutlich nach unten. Statt einer operativen Marge von 31 Prozent, die Autodesk 2023 erreichen wollte, sind nun 25 Prozent das Ziel. Angesichts der hohen Investitionen des Konzerns in Cloud-Software und in Programme für Baukonzerne und Maschinenbauunternehmen ist jedoch auch das neue Ziel aus Sicht der Analysten von Bloomberg Intelligence zu ambitioniert, 22 Prozent Rendite seien jedoch zu schaffen, sagen die Experten. Die Aktie ist wegen der hohen Bewertung unter Druck. Halten.

