Hier stimmt was nicht! Selbstauflösung bei ExxonMobil

"Gem", das englische Wort für Juwel, hätte damals perfekt zu den Aktien von General Electric (GE) ExxonMobil und Microsoft gepasst. Die hatten in wechselnder Reihenfolge ein Abonnement auf den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt.. Heute hat nur noch Microsoft die Spitze im Blick. GE hingegen ist abgeschlagen. Laut der Datenbank von €uro am Sonntag liegt der Industriekonzern mit einem Börsenwert von 93 Milliarden Euro nur noch auf Rang 73 der globalen Rangliste., landet mit einem Marktwert von 265 Milliarden Euro aber noch unter den besten Zwölf. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Schicksal von GE eher die Blaupause für Exxon sein könnte als ein Comeback nach oben.Ähnlich wie General Electric hat der Ölriese über seine Verhältnisse gelebt. In den vergangenen zehn Jahren überwies Exxon an seine Aktionäre via Dividende oder Aktienrückkäufe rund 275 Milliarden Dollar. Der Cashflow nach Investitionen in neue Öl - und Gasquellen betrug in diesen Zeitraum rund 100 Milliarden Dollar weniger.und Aktienrückkäufe über Schulden finanzieren. Und weil die Ölproduktion rückläufig ist, wurde offensichtlich nicht genug investiert. Wird isoliert nur das vergangene Jahr betrachtet, in dem sich die Ölpreise deutlich erholten, stehen einem freien Cashflow von sieben Milliarden Zahlungen an Anteilseigner von 13 Milliarden Dollar gegenüber. Die Aktie ist wegen ihrer Dividendenrendite von 4,1 Prozent bei Aktionären beliebt., muss aber investiert werden. Steigen die Ölpreise nicht drastisch an, wird der Konzern seine Dividende senken, vielleicht sogar halbieren müssen. Die Aktie wird der Entwicklung folgen.__________________________