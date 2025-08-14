European Lithium Aktie News: European Lithium gibt am Freitagmittag nach

DAX24.437 +0,2%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1685 +0,3%Öl66,47 -0,6%Gold3.338 +0,1%
Blick auf European Lithium-Kurs

15.08.25 12:06 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 0,050 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR 0,00 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:50 Uhr fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 0,050 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,050 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,052 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.244.288 European Lithium-Aktien.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,055 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die European Lithium-Aktie somit 8,029 Prozent niedriger. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,014 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 254,930 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.09.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

