European Lithium Aktie News: European Lithium gibt am Freitagmittag nach

Blick auf European Lithium-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 0,050 EUR.

Um 11:50 Uhr fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 0,050 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,050 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,052 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.244.288 European Lithium-Aktien.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,055 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die European Lithium-Aktie somit 8,029 Prozent niedriger. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,014 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 254,930 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.09.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net