European Lithium Aktie News: European Lithium büßt am Mittag ein
Die Aktie von European Lithium gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die European Lithium-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 0,052 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die European Lithium-Aktie notierte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 0,052 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die European Lithium-Aktie bis auf 0,052 EUR. Mit einem Wert von 0,052 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 443.856 European Lithium-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 0,055 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 5,385 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 266,197 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.09.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 12.03.2027.
