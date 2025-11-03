EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Montagvormittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 7,03 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 7,03 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 7,00 EUR. Mit einem Wert von 7,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.435 EVOTEC SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,62 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,06 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,42 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,54 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 182,12 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 171,24 Mio. EUR.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,442 EUR je Aktie ausweisen dürften.

