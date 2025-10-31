EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 7,07 EUR abwärts.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 7,07 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,98 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 209.582 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,62 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2024. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 33,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,42 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,54 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 171,24 Mio. EUR – eine Minderung von 5,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 182,12 Mio. EUR eingefahren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,442 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

