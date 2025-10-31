DAX24.056 -0,3%Est505.687 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,0%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.409 +2,0%Euro1,1561 -0,1%Öl64,88 +0,3%Gold4.017 -0,5%
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert
Aktie im Blick

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag im Minus

31.10.25 12:04 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 7,02 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
7,03 EUR 0,01 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 7,02 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 6,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,10 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142.922 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 38,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 8,42 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,54 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 171,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR umsetzen können.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,442 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

