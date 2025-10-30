EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verliert am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 7,01 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 7,01 EUR. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,11 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 212.996 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 10,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,42 EUR aus.

Am 13.08.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,24 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,440 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

