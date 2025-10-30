DAX24.112 -0,1%Est505.694 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,2%Öl64,58 -0,5%Gold4.003 +1,5%
Aktienkurs aktuell

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

30.10.25 09:22 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 7,10 EUR nach.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 7,10 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 7,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,11 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 22.002 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2024 auf bis zu 10,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,71 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,42 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,97 Prozent auf 171,24 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,440 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
