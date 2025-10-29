DAX24.278 ±0,0%Est505.732 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.072 +0,1%Euro1,1642 -0,1%Öl64,63 +0,3%Gold4.024 +2,1%
EVOTEC SE im Blick

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Mittag zu

29.10.25 12:04 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Mittag zu

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 7,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
7,15 EUR 0,15 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:43 Uhr 1,0 Prozent auf 7,15 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,17 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 105.464 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,57 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,21 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,42 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 13.08.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,440 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

