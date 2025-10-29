EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Mittag zu

EVOTEC SE im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 7,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:43 Uhr 1,0 Prozent auf 7,15 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,17 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 105.464 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,57 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,21 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,42 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 13.08.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,440 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

