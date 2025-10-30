EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 7,05 EUR abwärts.

Um 15:49 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 7,05 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,11 EUR. Bisher wurden via XETRA 268.811 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 33,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 39,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,42 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 171,24 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,440 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren verloren

EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren gekostet