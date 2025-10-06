DAX24.423 +0,2%Est505.633 -0,3%MSCI World4.349 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.885 +0,5%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1718 -0,1%Öl65,15 +1,2%Gold3.955 +1,8%
EVOTEC SE im Fokus

06.10.25 16:10 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Nachmittag zu

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 6,93 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 6,93 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 6,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 585.985 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,96 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,42 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 171,24 Mio. EUR – eine Minderung von 5,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 182,12 Mio. EUR eingefahren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,434 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

