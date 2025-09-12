EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Montagvormittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 5,89 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 5,89 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 5,89 EUR. Bei 5,83 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 12.014 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 80,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,09 Prozent.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,42 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 13.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 171,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,97 Prozent verringert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,434 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

