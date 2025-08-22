EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag nahe Vortagesschluss

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Bei der EVOTEC SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 6,12 EUR.

Im XETRA-Handel kam die EVOTEC SE-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,12 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,12 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,06 EUR. Bei 6,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.502 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 73,64 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,06 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 17,27 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,60 EUR.

Am 13.08.2025 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 182,12 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,427 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

