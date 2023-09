EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag billiger

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 18,63 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 18,63 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 18,61 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.387 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 24,44 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 23,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 14,80 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 25,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 172,20 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte EVOTEC SE am 08.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes EVOTEC SE-Investment eingebracht

Börse Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagshandel im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX startet im Minus