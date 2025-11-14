Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Abend mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Expedia gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Expedia-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 262,41 USD.

Um 20:06 Uhr fiel die Expedia-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 262,41 USD ab. Die Expedia-Aktie gab in der Spitze bis auf 262,01 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 266,75 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 225.663 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 279,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Expedia-Aktie 6,55 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 130,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 USD.

Am 06.11.2025 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 7,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Expedia 5,04 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Expedia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,41 Mrd. USD im Vergleich zu 4,06 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Expedia am 05.02.2026 vorlegen.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 15,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

