Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Expedia am Abend ins Minus

Die Aktie von Expedia gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Expedia-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 269,52 USD abwärts.

Das Papier von Expedia befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,5 Prozent auf 269,52 USD ab. Bei 268,91 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 273,41 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 268.333 Expedia-Aktien umgesetzt.

Bei 279,61 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 3,61 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 130,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 106,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 06.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,41 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,06 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 15,17 USD je Expedia-Aktie.

