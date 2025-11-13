Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 275,58 USD.
Die Expedia-Aktie konnte um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 275,58 USD. Bei 276,48 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 273,41 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 34.416 Expedia-Aktien.
Am 11.11.2025 markierte das Papier bei 270,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Bei einem Wert von 130,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 52,69 Prozent würde die Expedia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 06.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,04 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 4,41 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Expedia am 05.02.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 15,17 USD je Expedia-Aktie.
Expedia-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes Quartal sorgt für Begeisterung
Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert
Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins
