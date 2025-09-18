Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Freitagabend ohne große Veränderung

Expedia im Blick

Die Aktie von Expedia zeigt am Freitagabend wenig Änderung. Im NASDAQ-Handel kam die Expedia-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 222,12 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:07 Uhr bei 222,12 USD. Den Tageshöchststand markierte die Expedia-Aktie bei 225,00 USD. Die Expedia-Aktie gab in der Spitze bis auf 219,96 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 223,45 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 197.639 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 228,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 130,38 USD am 08.04.2025. Abschläge von 41,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Expedia noch ein Gewinn pro Aktie von 2,80 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,79 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Expedia am 30.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 14,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

