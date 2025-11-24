DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +1,4%Nas22.858 +2,6%Bitcoin76.840 +1,9%Euro1,1528 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.124 +1,4%
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia präsentiert sich am Montagabend fester

24.11.25 20:23 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Expedia. Das Papier von Expedia legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 251,11 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
213,25 EUR 12,15 EUR 6,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:04 Uhr ging es für das Expedia-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 251,11 USD. Die Expedia-Aktie legte bis auf 252,15 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 247,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 399.443 Stück.

Bei 279,61 USD markierte der Titel am 14.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 10,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 130,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 92,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Expedia-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 USD ausgeschüttet werden.

Expedia ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,04 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 4,06 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Expedia wird am 05.02.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,32 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

