Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia präsentiert sich am Montagabend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Expedia. Das Papier von Expedia legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 251,11 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:04 Uhr ging es für das Expedia-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 251,11 USD. Die Expedia-Aktie legte bis auf 252,15 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 247,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 399.443 Stück.
Bei 279,61 USD markierte der Titel am 14.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 10,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 130,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 92,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Expedia-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 USD ausgeschüttet werden.
Expedia ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,04 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 4,06 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Expedia wird am 05.02.2026 gerechnet.
Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,32 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie
Expedia-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes Quartal sorgt für Begeisterung
Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert
Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins
Übrigens: Expedia und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Expedia
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Expedia
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com
Nachrichten zu Expedia Inc.
Analysen zu Expedia Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Expedia Buy
|Standpoint Research
|21.05.2019
|Expedia Hold
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Buy
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.11.2018
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Expedia Buy
|Standpoint Research
|08.02.2019
|Expedia Buy
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.11.2018
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|26.10.2018
|Expedia Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.05.2019
|Expedia Hold
|Needham & Company, LLC
|09.02.2018
|Expedia Hold
|The Benchmark Company
|31.03.2016
|Expedia Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|01.05.2015
|Expedia Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.2015
|Expedia Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2016
|Expedia Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|07.02.2008
|Expedia Downgrade
|Morgan Stanley
|24.02.2006
|Expedia Bär der Woche
|Der Aktionärsbrief
|10.02.2006
|Expedia Downgrade
|Crédit Suisse
|09.09.2005
|Update Expedia Inc.: Underperform
|Goldman Sachs
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Expedia Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen