ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit KursVerlusten

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 111,99 USD abwärts.

Die ExxonMobil-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 2,4 Prozent auf 111,99 USD ab. Die ExxonMobil-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 111,47 USD ab. Bei 113,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 752.738 ExxonMobil-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (126,34 USD) erklomm das Papier am 08.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 12,81 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Derzeit notiert die ExxonMobil-Aktie damit 14,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

ExxonMobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat ExxonMobil mit einem Umsatz von insgesamt 78,96 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,35 Prozent verringert.

Die ExxonMobil-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je ExxonMobil-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,68 USD fest.

