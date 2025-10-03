ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit positiven Vorzeichen

ExxonMobil im Fokus

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 113,67 USD.

Die ExxonMobil-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 113,67 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ExxonMobil-Aktie bisher bei 113,74 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 673.292 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 126,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,15 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD ab. Abschläge von 13,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten ExxonMobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,00 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie an.

Am 01.08.2025 hat ExxonMobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 2,14 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 78,96 Mrd. USD im Vergleich zu 90,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden.

In der ExxonMobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

