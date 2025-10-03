DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.341 +0,3%Top 10 Crypto16,70 +1,4%Nas22.793 -0,2%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,47 +0,2%Gold3.888 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 Alibaba A117ME BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
ExxonMobil im Fokus

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit positiven Vorzeichen

03.10.25 20:23 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 113,67 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
95,26 EUR 0,19 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ExxonMobil-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 113,67 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ExxonMobil-Aktie bisher bei 113,74 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 673.292 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 126,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,15 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD ab. Abschläge von 13,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten ExxonMobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,00 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie an.

Am 01.08.2025 hat ExxonMobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 2,14 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 78,96 Mrd. USD im Vergleich zu 90,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden.

In der ExxonMobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Exxon Mobil-Aktie gibt ab: Europäische Plastikrecycling-Projekte wegen EU gestoppt

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

In eigener Sache

Übrigens: ExxonMobil und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ExxonMobil

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ExxonMobil

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Rob Crandall / Shutterstock.com

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2022ExxonMobil OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
01.02.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
01.02.2022ExxonMobil HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
29.10.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
02.06.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
30.04.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen