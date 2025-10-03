ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von ExxonMobil gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 113,67 USD.
Werte in diesem Artikel
Die ExxonMobil-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 113,67 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ExxonMobil-Aktie bisher bei 113,74 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 673.292 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.
Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 126,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,15 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD ab. Abschläge von 13,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten ExxonMobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,00 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie an.
Am 01.08.2025 hat ExxonMobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 2,14 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 78,96 Mrd. USD im Vergleich zu 90,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden.
In der ExxonMobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie
Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
Exxon Mobil-Aktie gibt ab: Europäische Plastikrecycling-Projekte wegen EU gestoppt
TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?
Übrigens: ExxonMobil und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf ExxonMobil
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ExxonMobil
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Rob Crandall / Shutterstock.com
Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.12.2023
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2023
|ExxonMobil Buy
|UBS AG
|07.06.2022
|ExxonMobil Neutral
|Credit Suisse Group
|21.04.2022
|ExxonMobil Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.12.2023
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2023
|ExxonMobil Buy
|UBS AG
|21.04.2022
|ExxonMobil Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.2022
|ExxonMobil Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.06.2022
|ExxonMobil Neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.2022
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.02.2022
|ExxonMobil Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.2022
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|29.10.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|30.04.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen