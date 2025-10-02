ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil tendiert am Abend schwächer

Blick auf ExxonMobil-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 111,58 USD.

Die ExxonMobil-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 111,58 USD. Die ExxonMobil-Aktie sank bis auf 111,03 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,98 USD. Bisher wurden heute 851.449 ExxonMobil-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 126,34 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ExxonMobil-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,81 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,00 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 105,00 USD.

ExxonMobil ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 78,96 Mrd. USD im Vergleich zu 90,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ExxonMobil ein EPS in Höhe von 6,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

