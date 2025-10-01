ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken ExxonMobil am Mittwochabend auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 111,84 USD abwärts.

Die ExxonMobil-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 111,84 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte ExxonMobil-Aktie bei 111,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 761.820 ExxonMobil-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 126,34 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 97,81 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 12,54 Prozent Luft nach unten.

ExxonMobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ExxonMobil am 01.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,64 USD, nach 2,14 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von ExxonMobil wird am 24.10.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ExxonMobil einen Gewinn von 6,72 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Exxon Mobil-Aktie gibt ab: Europäische Plastikrecycling-Projekte wegen EU gestoppt

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?