DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.757 +0,4%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1735 ±-0,0%Öl65,52 -2,3%Gold3.865 +0,2%
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street etwas fester -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Warum sich der Euro zum US-Dollar wenig bewegt
Shutdown legt US-Regierung lahm: Kongress scheitert an Übergangshaushalt - Senat ohne Einigung
Notierung im Blick

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken ExxonMobil am Mittwochabend auf rotes Terrain

01.10.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 111,84 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
94,99 EUR -0,94 EUR -0,98%
Die ExxonMobil-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 111,84 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte ExxonMobil-Aktie bei 111,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 761.820 ExxonMobil-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 126,34 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 97,81 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 12,54 Prozent Luft nach unten.

ExxonMobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ExxonMobil am 01.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,64 USD, nach 2,14 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von ExxonMobil wird am 24.10.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ExxonMobil einen Gewinn von 6,72 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2022ExxonMobil OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
01.02.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
01.02.2022ExxonMobil HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
29.10.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
02.06.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
30.04.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets

