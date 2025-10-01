DAX24.118 +1,0%Est505.583 +1,0%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.649 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1751 +0,1%Öl65,35 -2,6%Gold3.865 +0,2%
Fokus auf Aktienkurs

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag tiefer

01.10.25 16:09 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag tiefer

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die ExxonMobil-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 112,20 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
94,99 EUR -0,94 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ExxonMobil-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 112,20 USD nach. Die ExxonMobil-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 112,20 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,50 USD. Zuletzt wechselten 206.115 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 126,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ExxonMobil-Aktie. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD. Abschläge von 12,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,00 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,00 USD für die ExxonMobil-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ExxonMobil am 01.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 2,14 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,09 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 24.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,72 USD je ExxonMobil-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Rob Crandall / Shutterstock.com

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
