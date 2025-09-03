ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 111,77 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 111,77 USD. In der Spitze fiel die ExxonMobil-Aktie bis auf 111,48 USD. Bei 111,57 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der ExxonMobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 169.608 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 126,34 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 13,04 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,81 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 12,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,00 USD. Im Vorjahr erhielten ExxonMobil-Aktionäre 3,84 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.

Am 01.08.2025 lud ExxonMobil zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 2,14 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,09 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 24.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ExxonMobil ein EPS in Höhe von 6,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

