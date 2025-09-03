ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Donnerstagabend stärker
Die Aktie von ExxonMobil zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von ExxonMobil legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 112,80 USD.
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von ExxonMobil zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 112,80 USD. Die ExxonMobil-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,12 USD aus. Bei 111,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 536.609 ExxonMobil-Aktien.
Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 126,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,01 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 97,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,00 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ExxonMobil 3,84 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00 USD an.
Am 01.08.2025 lud ExxonMobil zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,68 USD je Aktie belaufen.
