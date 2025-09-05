DAX23.727 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.397 ±-0,0%Nas21.873 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1743 +0,2%Öl65,97 +0,5%Gold3.630 +1,2%
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil verliert am Nachmittag

08.09.25 16:10 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil verliert am Nachmittag

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die ExxonMobil-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 108,80 USD ab.

ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
93,21 EUR -2,98 EUR -3,10%
Die ExxonMobil-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 108,80 USD. In der Spitze büßte die ExxonMobil-Aktie bis auf 108,63 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 109,51 USD. Zuletzt wurden via New York 315.981 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,34 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,12 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,81 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,10 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,00 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ExxonMobil 3,84 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,64 USD gegenüber 2,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 90,09 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 78,96 Mrd. USD.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

