ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 112,08 USD ab.

Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 112,08 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ExxonMobil-Aktie bisher bei 111,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,07 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 307.133 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,26 USD erreichte der Titel am 15.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 10,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 97,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 14,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,00 USD. Im Vorjahr erhielten ExxonMobil-Aktionäre 3,84 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 105,00 USD für die ExxonMobil-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ExxonMobil am 01.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 2,14 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 78,96 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,09 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 30.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,76 USD je ExxonMobil-Aktie belaufen.

