ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil fällt am Freitagabend
Die Aktie von ExxonMobil gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die ExxonMobil-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 111,59 USD.
Die ExxonMobil-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,2 Prozent auf 111,59 USD nach. Die ExxonMobil-Aktie sank bis auf 111,31 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,07 USD. Zuletzt wechselten 780.275 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 124,26 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2024). Gewinne von 11,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 3,84 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,00 USD je ExxonMobil-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 78,96 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ExxonMobil 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 31.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 30.10.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,76 USD je Aktie in den ExxonMobil-Büchern.
