ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von ExxonMobil

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von ExxonMobil. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 110,72 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die ExxonMobil-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 110,72 USD. In der Spitze büßte die ExxonMobil-Aktie bis auf 110,61 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,51 USD. Der Tagesumsatz der ExxonMobil-Aktie belief sich zuletzt auf 559.777 Aktien.

Am 23.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,21 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ExxonMobil-Aktie 11,28 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 97,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Verlust von 11,66 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten ExxonMobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,00 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 105,00 USD.

Am 01.08.2025 hat ExxonMobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 2,14 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,35 Prozent zurück. Hier wurden 78,96 Mrd. USD gegenüber 90,09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2025 terminiert. ExxonMobil dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ExxonMobil ein EPS in Höhe von 6,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

