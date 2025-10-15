DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.301 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.644 +0,5%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1641 +0,3%Öl62,16 -0,2%Gold4.212 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 NEL ASA A0B733 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 853292
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow knapp im Plus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse
Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Fokus auf Aktienkurs

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit KursVerlusten

15.10.25 20:23 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit KursVerlusten

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 111,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
95,60 EUR -0,36 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von ExxonMobil gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 111,68 USD abwärts. Das Tagestief markierte die ExxonMobil-Aktie bei 110,99 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,90 USD. Von der ExxonMobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 596.395 Stück gehandelt.

Bei 123,21 USD erreichte der Titel am 23.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ExxonMobil-Aktie. Bei 97,81 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ExxonMobil-Aktie damit 14,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem ExxonMobil seine Aktionäre 2024 mit 3,84 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,00 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die ExxonMobil-Aktie im Durchschnitt mit 105,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ExxonMobil am 01.08.2025. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 90,09 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 30.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Exxon Mobil-Aktie gibt ab: Europäische Plastikrecycling-Projekte wegen EU gestoppt

In eigener Sache

Übrigens: ExxonMobil und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ExxonMobil

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ExxonMobil

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2022ExxonMobil OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
01.02.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
01.02.2022ExxonMobil HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
29.10.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
02.06.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
30.04.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen