ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit KursVerlusten

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 111,68 USD.

Das Papier von ExxonMobil gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 111,68 USD abwärts. Das Tagestief markierte die ExxonMobil-Aktie bei 110,99 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,90 USD. Von der ExxonMobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 596.395 Stück gehandelt.

Bei 123,21 USD erreichte der Titel am 23.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ExxonMobil-Aktie. Bei 97,81 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ExxonMobil-Aktie damit 14,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem ExxonMobil seine Aktionäre 2024 mit 3,84 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,00 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die ExxonMobil-Aktie im Durchschnitt mit 105,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ExxonMobil am 01.08.2025. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 90,09 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 30.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

