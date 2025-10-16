ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

ExxonMobil im Blick

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von ExxonMobil befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 111,40 USD ab.

Die ExxonMobil-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 111,40 USD ab. Die ExxonMobil-Aktie sank bis auf 111,38 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,51 USD. Bisher wurden via New York 168.203 ExxonMobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 123,21 USD erreichte der Titel am 23.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 10,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,81 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 13,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,84 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,00 USD je ExxonMobil-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie aus.

Am 01.08.2025 lud ExxonMobil zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 1,64 USD. Im letzten Jahr hatte ExxonMobil einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 90,09 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 31.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ExxonMobil möglicherweise am 30.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,86 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Exxon Mobil-Aktie gibt ab: Europäische Plastikrecycling-Projekte wegen EU gestoppt