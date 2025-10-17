DAX23.868 -1,7%Est505.612 -0,7%MSCI World4.276 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.486 -0,3%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,24 +0,4%Gold4.247 -1,8%
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert
Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

17.10.25 16:08 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von ExxonMobil zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 111,65 USD.

ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
95,75 EUR 1,05 EUR 1,11%
Im New York-Handel gewannen die ExxonMobil-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Bei 112,40 USD markierte die ExxonMobil-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,75 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 919.514 ExxonMobil-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 123,21 USD erreichte der Titel am 23.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Bei 97,81 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Verlust von 12,40 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für ExxonMobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,00 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,00 USD.

Am 01.08.2025 legte ExxonMobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,64 USD. Im letzten Jahr hatte ExxonMobil einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 90,09 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 78,96 Mrd. USD.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von ExxonMobil rechnen Experten am 30.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,86 USD je ExxonMobil-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
