ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von ExxonMobil legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 112,40 USD.

Die ExxonMobil-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 112,40 USD. Die ExxonMobil-Aktie zog in der Spitze bis auf 112,91 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.314.653 ExxonMobil-Aktien.

Am 23.11.2024 markierte das Papier bei 123,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 8,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,81 USD ab. Mit einem Kursverlust von 12,98 Prozent würde die ExxonMobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,00 USD, nach 3,84 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ExxonMobil am 01.08.2025. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78,96 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 31.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden. Am 30.10.2026 wird ExxonMobil schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,86 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

