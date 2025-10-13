DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1566 -0,4%Öl63,50 +2,3%Gold4.109 +2,3%
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit positiven Vorzeichen

13.10.25 20:23 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von ExxonMobil zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von ExxonMobil zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 112,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
96,70 EUR 0,64 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die ExxonMobil-Papiere um 20:07 Uhr 1,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die ExxonMobil-Aktie bei 112,29 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 111,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 572.096 ExxonMobil-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,26 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,73 Prozent.

ExxonMobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ExxonMobil am 01.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,35 Prozent zurück. Hier wurden 78,96 Mrd. USD gegenüber 90,09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

ExxonMobil dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 31.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 30.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je ExxonMobil-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,82 USD fest.

Redaktion finanzen.net

