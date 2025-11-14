ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Blick auf ExxonMobil-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von ExxonMobil. Zuletzt ging es für das ExxonMobil-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 119,02 USD.

Das Papier von ExxonMobil konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 119,02 USD. Bei 119,21 USD markierte die ExxonMobil-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,86 USD. Der Tagesumsatz der ExxonMobil-Aktie belief sich zuletzt auf 1.230.374 Aktien.

Am 23.11.2024 markierte das Papier bei 123,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,52 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 97,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,82 Prozent würde die ExxonMobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten ExxonMobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,06 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie an.

ExxonMobil gewährte am 31.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,92 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,36 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte ExxonMobil am 30.01.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,90 USD je ExxonMobil-Aktie.

