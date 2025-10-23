ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil steigt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 116,12 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 116,12 USD zu. Die ExxonMobil-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 116,71 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 116,71 USD. Zuletzt wechselten 430.387 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,21 USD erreichte der Titel am 23.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 97,81 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,77 Prozent würde die ExxonMobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für ExxonMobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,00 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ExxonMobil am 01.08.2025. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 78,96 Mrd. USD, gegenüber 90,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,35 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2025 erfolgen. Am 30.10.2026 wird ExxonMobil schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,85 USD je ExxonMobil-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Exxon Mobil-Aktie gibt ab: Europäische Plastikrecycling-Projekte wegen EU gestoppt