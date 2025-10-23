ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil zieht am Abend an

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 116,12 USD.

Das Papier von ExxonMobil konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 116,12 USD. In der Spitze gewann die ExxonMobil-Aktie bis auf 116,71 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,71 USD. Von der ExxonMobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 991.099 Stück gehandelt.

Am 23.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,21 USD. Derzeit notiert die ExxonMobil-Aktie damit 5,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (97,81 USD). Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 15,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,00 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ExxonMobil 3,84 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ExxonMobil am 01.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,14 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 78,96 Mrd. USD – eine Minderung von 12,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 90,09 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 31.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von ExxonMobil rechnen Experten am 30.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,85 USD je ExxonMobil-Aktie.

