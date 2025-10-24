ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit Abschlägen

So bewegt sich ExxonMobil

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von ExxonMobil gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 115,49 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr ging es für die ExxonMobil-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 115,49 USD. Die ExxonMobil-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,30 USD nach. Bei 116,33 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 484.676 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Bei 123,21 USD erreichte der Titel am 23.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ExxonMobil-Aktie 6,68 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 97,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 15,31 Prozent Luft nach unten.

ExxonMobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,00 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,00 USD.

ExxonMobil ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ExxonMobil 2,14 USD je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 78,96 Mrd. USD, gegenüber 90,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,35 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 31.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 30.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,87 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Exxon Mobil-Aktie gibt ab: Europäische Plastikrecycling-Projekte wegen EU gestoppt