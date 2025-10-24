ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Freitagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Zuletzt ging es für das ExxonMobil-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 116,16 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das ExxonMobil-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 116,16 USD. Den Tageshöchststand markierte die ExxonMobil-Aktie bei 116,33 USD. Bei 116,33 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 212.110 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Am 23.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,21 USD ein 52-Wochen-Hoch. 6,07 Prozent Plus fehlen der ExxonMobil-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,81 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 15,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,00 USD. Im Vorjahr hatte ExxonMobil 3,84 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 105,00 USD.

Am 01.08.2025 hat ExxonMobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 78,96 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,09 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von ExxonMobil wird am 31.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 30.10.2026.

Experten taxieren den ExxonMobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,87 USD je Aktie.

