Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen mit Rekorden -- Bitcoin zieht deutlich an -- SUSS MicroTec, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
SUSS MicroTec-Aktie bricht um rund ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend fester

27.10.25 20:23 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend fester

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die ExxonMobil-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 115,64 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr sprang die ExxonMobil-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 115,64 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ExxonMobil-Aktie bisher bei 115,98 USD. Bei 115,53 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 565.585 ExxonMobil-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,21 USD erreichte der Titel am 23.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 6,55 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,00 USD. Im Vorjahr hatte ExxonMobil 3,84 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,00 USD.

Am 01.08.2025 hat ExxonMobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,64 USD gegenüber 2,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,35 Prozent zurück. Hier wurden 78,96 Mrd. USD gegenüber 90,09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 31.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 30.10.2026.

Experten taxieren den ExxonMobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,87 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

