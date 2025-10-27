ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Montagnachmittag im Aufwind

So entwickelt sich ExxonMobil

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 115,60 USD zu.

Das Papier von ExxonMobil konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 115,60 USD. Bei 115,98 USD markierte die ExxonMobil-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,53 USD. Bisher wurden heute 316.982 ExxonMobil-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 123,21 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2024). Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 6,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Mit Abgaben von 15,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,00 USD.

ExxonMobil veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78,96 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 31.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 30.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ExxonMobil ein EPS in Höhe von 6,87 USD in den Büchern stehen haben wird.

