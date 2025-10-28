ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil fällt am Abend

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von ExxonMobil. Das Papier von ExxonMobil gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 115,32 USD abwärts.

Die ExxonMobil-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 115,32 USD. Bei 115,15 USD markierte die ExxonMobil-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 115,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der ExxonMobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 548.365 Stück gehandelt.

Am 23.11.2024 markierte das Papier bei 123,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ExxonMobil-Aktie somit 6,40 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,81 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 15,18 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 105,00 USD an.

Am 01.08.2025 legte ExxonMobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 31.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 30.10.2026.

Experten taxieren den ExxonMobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,87 USD je Aktie.

