ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil stabilisiert sich am Dienstagnachmittag
Die Aktie von ExxonMobil zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der ExxonMobil-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 115,87 USD.
Werte in diesem Artikel
Kaum Ausschläge verzeichnete die ExxonMobil-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 115,87 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ExxonMobil-Aktie bisher bei 116,17 USD. Das Tagestief markierte die ExxonMobil-Aktie bei 115,21 USD. Bei 115,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 306.750 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.11.2024 bei 123,21 USD. Derzeit notiert die ExxonMobil-Aktie damit 5,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 97,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,59 Prozent.
Nachdem im Jahr 2024 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ExxonMobil am 01.08.2025. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 90,09 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 31.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 30.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ExxonMobil-Gewinn in Höhe von 6,87 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie
Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger
Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
Exxon Mobil-Aktie gibt ab: Europäische Plastikrecycling-Projekte wegen EU gestoppt
Übrigens: ExxonMobil und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf ExxonMobil
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ExxonMobil
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com
Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.12.2023
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2023
|ExxonMobil Buy
|UBS AG
|07.06.2022
|ExxonMobil Neutral
|Credit Suisse Group
|21.04.2022
|ExxonMobil Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.12.2023
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2023
|ExxonMobil Buy
|UBS AG
|21.04.2022
|ExxonMobil Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.2022
|ExxonMobil Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.06.2022
|ExxonMobil Neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.2022
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.02.2022
|ExxonMobil Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.2022
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|29.10.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|30.04.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen