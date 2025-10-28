ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von ExxonMobil zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der ExxonMobil-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 115,87 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die ExxonMobil-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 115,87 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ExxonMobil-Aktie bisher bei 116,17 USD. Das Tagestief markierte die ExxonMobil-Aktie bei 115,21 USD. Bei 115,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 306.750 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.11.2024 bei 123,21 USD. Derzeit notiert die ExxonMobil-Aktie damit 5,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 97,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,59 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ExxonMobil am 01.08.2025. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 90,09 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 31.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 30.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ExxonMobil-Gewinn in Höhe von 6,87 USD je Aktie aus.

