Trotz jüngstem Abwärtstrend: Trader sieht noch viel Luft bei der Amazon-Aktie

• FANG-Aktien im dritten Quartal belastet• Google-Anteilsschein kann als einziger zulegen• Strategic Wealth Partners sieht langfristig dennoch Amazon vorn

Negativtrend unter FANG-Werten setzt sich fort

Im vergangenen Monat hatten viele Tech-Werte am US-Markt einen schweren Stand. Der nicht enden wollende Handelsstreit zwischen den USA und China, Datenschutzbedenken und weltweite Sorgen angesichts der wachsenden Markt- und Datenmacht von Amazon, Facebook und Co. ließ die Performance-Bringer im Wert absacken. Lediglich eine der FANG-Aktien, zu denen Facebook, Amazon, Netflix und Google gehören, konnten zum Ende des dritten Quartals 2019 an Wert gewinnen. So erreichte der Anteilsschein der Google-Mutter Alphabet einen Gewinn von 12,78 Prozent. Als schwächster Tech-Wert der Gruppe erwies sich Netflix mit einem Kursverlust von 27,14 Prozent zum Ablauf des vergangenen Quartals. Dabei wurde der Aktie insbesondere die Konkurrenz durch Disney+, Amazon Prime, Hulu und Apple TV+ zum Verhängnis.

Amazon-Aktie gehört dennoch ins Portfolio

Doch obwohl insbesondere Google sich im dritten Quartal hervortun konnte, setzt Mark Tepper von Strategic Wealth Partners nicht etwa auf den Suchmaschinenanbieter, sondern sieht eher Amazon als ein Must-Have in jedem Portfolio. Dies verlautete er gegenüber CNBC in der Sendung Trading Nation: "Betrachtet man den Bereich Online-Handel, kann es niemand in puncto Preis und Komfort mit ihnen aufnehmen. Ja, sie geben gerade etwas Geld aus für die Lieferung am selben Tag, aber das ist eine kurzfristige Belastung, die ihnen auf lange Sicht noch viel, viel mehr Stärke verleiht".

Piper Jaffray sieht die Google-Aktie vorn

Piper Jaffray-Stratege Craig Johnson geht jedoch davon aus, dass die Abwärtsbewegung der Tech-Werte auch den US-Aktienmarkt mit sich ziehen könnte. Schließlich seien die FANG-Aktien mit der Ausnahme des Google-Anteilsscheins weit davon entfernt, neue Allzeithochs zu erreichen. So liegt die Amazon-Aktie, die ihr Allzeithoch im September 2018 bei 2.050,49 US-Dollar markierte, derzeit knapp 20 Prozent von genau diesem entfernt. Das letzte Mal, dass sie an dem Hoch kratzte, liegt schon einige Monate zurück.

Beide Anteilsscheine mit Potenzial

Aus diesem Grund setzt Johnson auf Google, wie er gegenüber CNBC sagte: "Ich vermute, dass man sehen wird, wie Google sich weiter aufwärts bewegt, und dass sich die FANG-Aktien wahrscheinlich weiterhin in die entgegengesetzte Richtung bewegen werden".

Mark Tepper hingegen traut der Amazon-Aktie ein Aufwärtspotenzial von bis zu 40 Prozent zu: "Wir glauben, dass der faire Wert irgendwo zwischen 2.000 und 2.400 US-Dollar liegt, es gibt hier also noch viel Luft nach oben". Dabei wird wahrscheinlich der margenstarke Cloud-Computing Bereich Amazon Web Services weiterhin wachsen und seinen Beitrag zu steigenden Einnahmen leisten.

