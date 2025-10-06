FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken FedEx am Nachmittag ins Minus

FedEx im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 243,91 USD.

Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 243,91 USD. Zwischenzeitlich weitete die FedEx-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 243,91 USD aus. Bei 244,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 25.198 FedEx-Aktien gehandelt.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 308,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 20,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 194,34 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,32 Prozent.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,74 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 302,00 USD an.

FedEx gewährte am 18.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 USD gegenüber 3,21 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat FedEx mit einem Umsatz von insgesamt 22,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,08 Prozent gesteigert.

FedEx dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von FedEx.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem FedEx-Gewinn in Höhe von 18,11 USD je Aktie aus.

