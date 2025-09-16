DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.091 +0,7%Nas22.221 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,34 -0,2%Gold3.684 -0,2%
Aktienentwicklung

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Mittwochnachmittag im Plus

17.09.25 16:13 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Mittwochnachmittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von FedEx. Zuletzt sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 229,71 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
194,02 EUR 2,04 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 229,71 USD nach oben. In der Spitze gewann die FedEx-Aktie bis auf 229,71 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 224,37 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 46.666 FedEx-Aktien den Besitzer.

Bei 308,52 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 34,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 18,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,73 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die FedEx-Aktie bei 312,71 USD.

Am 24.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 5,94 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 22,22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,11 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die FedEx-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.09.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2026 18,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

